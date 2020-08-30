«Манчестер Юнайтед» остается главным претендентом на ван де Бека

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек близок к уходу из амстердамского клуба. Сам футболист хотел бы перейти в клуб АПЛ и ждет официального предложения. «Аякс» отпустит игрока за 40 миллионов евро, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Барселона» уже несколько недель не интересуется голландцем, в то время как «Манчестер Юнайтед» на протяжении долгого времени следит за игроком. Именно «МЮ» остается главным претендентом на 23-летнего голландца.

На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20.