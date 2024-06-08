Сафонов вместе со сборной России вернулся в Москву после матча с Белоруссией

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вместе со сборной России вернулся в Москву из Минска после победы над сборной Белоруссии (4:0) в товарищеском матче, сообщает ТАСС.

Команда прилетела в столичный аэропорт Шереметьево.

Игра прошла в пятницу, 7 июня. Сафонов вышел в стартовом составе и полностью провел на поле первый тайм.

В пятницу, 7 июня издание Baza сообщило, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 миллионов рублей. По данным источника, ограничение вступило в силу с 6 июня — на следующий день после того, как сборная России вместе с Сафоновым улетела в Минск.

Сам 25-летний футболист назвал слухами информацию о том, что ему запретили выезд из России.

Также издание Baza сообщало, что Сафонов подал заявление в полицию на свою бывшую жену Анастасию Казачек о краже с его банковской карты 800 тысяч рублей. Семья девушки подозревает, что спортсмен сделал это, чтобы не платить алименты, из-за которых может сорваться его переход в «ПСЖ».

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что «ПСЖ» и «Краснодар» достигли договоренности о переходе Сафонова. Ожидается, что голкипер подпишет с парижанами пятилетний контракт.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2023/24 вратарь пропустил 27 голов в 30 матчах. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.