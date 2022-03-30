Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» в этом сезоне может всех удивить.

«Я не думаю, что «Ливерпуль» находится в плохой форме. Я не думаю, что вы можете быть в хорошей форме, если вы играете в Кубке Англии, Лиге чемпионов, чемпионате Англии. Вы будете просто проходить игры благодаря стойкости, качеству, духу и энергии. Я думаю, что они невероятно опасны, и я думаю, что в этом сезоне они сделают что-то особенное. Когда я смотрел их матч против «Арсенала», я не видел ничего такого, что не говорило бы мне, что они пойдут и выиграют титул», — рассказал Невилл Sky Sports.

В АПЛ сезона-2021/22 мерсисайдцы после 29 туров занимают второе место с 69 очками. На первом идет «Манчестер Сити», у которого 70 очков.

5 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой», а в 1/2 финала Кубка Англии — с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 апреля. В АПЛ команды встретятся 10 апреля.