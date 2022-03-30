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Сегодня, 21:09

«Думаю, они сделают что-то особенное». Невилл — об итогах сезона для «Ливерпуля»

Гари Невилл отреагировал на игру «Ливерпуля»
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Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» в этом сезоне может всех удивить.

«Я не думаю, что «Ливерпуль» находится в плохой форме. Я не думаю, что вы можете быть в хорошей форме, если вы играете в Кубке Англии, Лиге чемпионов, чемпионате Англии. Вы будете просто проходить игры благодаря стойкости, качеству, духу и энергии. Я думаю, что они невероятно опасны, и я думаю, что в этом сезоне они сделают что-то особенное. Когда я смотрел их матч против «Арсенала», я не видел ничего такого, что не говорило бы мне, что они пойдут и выиграют титул», — рассказал Невилл Sky Sports.

В АПЛ сезона-2021/22 мерсисайдцы после 29 туров занимают второе место с 69 очками. На первом идет «Манчестер Сити», у которого 70 очков.

5 апреля в четвертьфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Бенфикой», а в 1/2 финала Кубка Англии — с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 апреля. В АПЛ команды встретятся 10 апреля.

Гари Невилл
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 14:30
Ливерпуль – Уотфорд
 - : -
2.04 17:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
2.04 17:00
Брайтон – Норвич
 - : -
2.04 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
2.04 17:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
2.04 17:00
Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
 - : -
3.04 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
3.04 18:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
4.04 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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