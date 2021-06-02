«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Спортинга» Гонсалвеша

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвешем, сообщает Daily Star.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают приобрести 22-летнего португальца в летнее трансферное окно и видят в нем потенциал, схожий с Бруну Фернандешем, который также перешел в «МЮ» из «Спортинга». Сообщается, что в контракте Гонсалвеша прописана сумма отступных в размере 52 миллионов фунтов.

В сезоне-2020/21 Гонсалвеш провел 37 матчей за «Спортинг», на его счету 23 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.