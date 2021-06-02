Фил Ягелка покинул «Шеффилд Юнайтед»

Защитник «Шеффилд Юнайтед» Фил Ягелка покинул команду, сообщает официальный сайт «клинков».

Ягелка является воспитанником клуба. Он выступал за команду в период с 2000 по 2007 год и с 2019 по 2021 год.

Moments to treasure.



Thanks for the memories, Jags. ? pic.twitter.com/Kz3oiF4TjY — Sheffield United (@SheffieldUnited) June 1, 2021

В сезоне-2020/21 Ягелка провел 12 матчей за «Шеффилд» и не отличился результативными действиями. Всего на счету 38-летнего англичанина 20 голов и 5 результативных передач в 276 матчах за «клинков».