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Фил Ягелка покинул «Шеффилд Юнайтед»

06:14
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Защитник «Шеффилд Юнайтед» Фил Ягелка покинул команду, сообщает официальный сайт «клинков».

Ягелка является воспитанником клуба. Он выступал за команду в период с 2000 по 2007 год и с 2019 по 2021 год.

В сезоне-2020/21 Ягелка провел 12 матчей за «Шеффилд» и не отличился результативными действиями. Всего на счету 38-летнего англичанина 20 голов и 5 результативных передач в 276 матчах за «клинков».

Дополнительная информация:

https://www.sufc.co.uk/news/2021/june/Senior-quartet-to-leave-the-Lane/

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