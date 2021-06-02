Фил Ягелка покинул «Шеффилд Юнайтед»
06:14
Защитник «Шеффилд Юнайтед» Фил Ягелка покинул команду, сообщает официальный сайт «клинков».
Ягелка является воспитанником клуба. Он выступал за команду в период с 2000 по 2007 год и с 2019 по 2021 год.
Moments to treasure.— Sheffield United (@SheffieldUnited) June 1, 2021
Thanks for the memories, Jags. ? pic.twitter.com/Kz3oiF4TjY
В сезоне-2020/21 Ягелка провел 12 матчей за «Шеффилд» и не отличился результативными действиями. Всего на счету 38-летнего англичанина 20 голов и 5 результативных передач в 276 матчах за «клинков».
Дополнительная информация:
https://www.sufc.co.uk/news/2021/june/Senior-quartet-to-leave-the-Lane/
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