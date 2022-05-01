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Сегодня, 10:13

«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Проузом, сообщает The Sun.

По данным источника, Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона, считает, что 27-летний англичанин усилит полузащиту команды. При этом «Саутгемптон» готов расстаться с футболистом за 75 миллионов фунтов.

В «МЮ» также интересуются полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, но понимают, что этот игрок обойдется клубу гораздо дороже, чем Уорд-Проуз.

В сезоне-2021/22 Уорд-Проуз забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 39 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 28,8 миллиона фунтов.

Источник: https://www.thesun.co.uk/sport/football/18426610/james-ward-prowse-man-utd-erik-ten-hag/
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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