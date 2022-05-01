«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Саутгемптона» за 75 миллионов фунтов

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Саутгемптона» Джеймсом Уорд-Проузом, сообщает The Sun.

По данным источника, Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» по окончании нынешнего сезона, считает, что 27-летний англичанин усилит полузащиту команды. При этом «Саутгемптон» готов расстаться с футболистом за 75 миллионов фунтов.

В «МЮ» также интересуются полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, но понимают, что этот игрок обойдется клубу гораздо дороже, чем Уорд-Проуз.

В сезоне-2021/22 Уорд-Проуз забил 10 голов и отдал 8 результативных передач в 39 матчах за «Саутгемптон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 28,8 миллиона фунтов.