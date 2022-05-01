Гари Невилл: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не ощущают никакого давления из-за своего доминирования и класса»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл восхитился игрой «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Когда «Ливерпуль» пошел и сделал свое дело в матче против «Ньюкасла», и это после игры с «Вильярреалом» в середине недели и после матчей, которые они провели в последнее время, складывается ощущение, что они будто передали все давление на «Манчестер Сити». Но, по правде говоря, кажется, что эти две команды вообще ощущают какое-либо давление.

Все из-за их доминирования, из-за их класса, самообладания и ритма. Это все у них есть», — цитирует Невилла Sky Sports.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии. У «горожан» 83 очка после 34 матчей, у мерсисайдцев — 82 очка.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на протяжении 15 матчей (13 побед и 2 ничьи). «Манчестер Сити» беспроигрышная серия длится семь матчей (5 побед и 2 ничьи).