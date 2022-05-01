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Сегодня, 09:59

Гари Невилл: «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не ощущают никакого давления из-за своего доминирования и класса»

Гари Невилл считает, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» играют без чувства давления
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл восхитился игрой «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

«Когда «Ливерпуль» пошел и сделал свое дело в матче против «Ньюкасла», и это после игры с «Вильярреалом» в середине недели и после матчей, которые они провели в последнее время, складывается ощущение, что они будто передали все давление на «Манчестер Сити». Но, по правде говоря, кажется, что эти две команды вообще ощущают какое-либо давление.

Все из-за их доминирования, из-за их класса, самообладания и ритма. Это все у них есть», — цитирует Невилла Sky Sports.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии. У «горожан» 83 очка после 34 матчей, у мерсисайдцев — 82 очка.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на протяжении 15 матчей (13 побед и 2 ничьи). «Манчестер Сити» беспроигрышная серия длится семь матчей (5 побед и 2 ничьи).

Гари Невилл
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 5 3 84-21 83
2
 Ливерпуль 34 25 7 2 86-22 82
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33-32 49
9
 Брайтон 35 10 14 11 34-42 44
10
 Ньюкасл 35 11 10 14 40-56 43
11
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
12
 Кр. Пэлас 34 9 14 11 45-42 41
13
 Саутгемптон 35 9 13 13 41-58 40
14
 Астон Вилла 33 12 4 17 44-46 40
15
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
16
 Лидс 34 8 10 16 38-72 34
17
 Бернли 34 7 13 14 31-46 34
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 34 6 4 24 32-69 22
20
 Норвич 34 5 6 23 22-71 21
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 1
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 2 : 0
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 0 : 3
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 1 : 2
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 1 : 2
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 0 : 4
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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