«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» в домашнем матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (4:2) в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии.

Голами в составе победителей отметились Диогу Жота, Мохамед Салах и Роберту Фирмину дважды. У хозяев отличились Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд.

Изначально матч был назначен на 2 мая, но он был перенесен из-за того, что болельщики «МЮ» прорвались на стадион и устроили акцию протеста против владельцев клуба.

«Ливерпуль» набрал 60 очков и занимает пятое место. У «Манчестер Юнайтед» 70 очков и 2-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» — 2:4 (1:2)

Голы: Бруну Фернандеш, 10 (1:0). Жота, 34 (1:1). Роберту Фирмину, 45+3 (1:2). Роберту Фирмину, 47 (1:3). Рэшфорд, 68 (2:3). Салах, 90 (2:4).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Байи (Матич, 86), Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Гринвуд, 63), Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Кавани, Рэшфорд.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Р.Уильямс, Вайналдум (Джонс, 74), Тиагу Алькантара, Фабинью, Роберту Фирмину, Салах (Н.Уильямс, 90+2), Жота (Мане, 74).

Предупреждения: Байи, 48. Мактоминэй, 79. Кавани, 85.

Судья: Тэйлор (Англия).

13 мая. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».