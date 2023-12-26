«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Аталанты» Скальвини

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Джорджо Скальвини, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, бергамаски не хотят продавать 20-летнего итальянца зимой и хочет отложить переговоры до лета.

В этом сезоне защитник провел за «Аталанту» 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Скальвини в 40 миллионов евро.