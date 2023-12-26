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Сегодня, 20:43

«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Аталанты» Скальвини

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Джорджо Скальвини, сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, бергамаски не хотят продавать 20-летнего итальянца зимой и хочет отложить переговоры до лета.

В этом сезоне защитник провел за «Аталанту» 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Скальвини в 40 миллионов евро.

ФК Аталанта
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
11
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
12
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
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Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
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Челси – Кр. Пэлас
 - : -
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