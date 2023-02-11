«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» претендуют на 18-летнего полузащитника «Антверпена» Вермеерена

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» интересуются полузащитником «Антверпена» Артуром Вермеереном, сообщает Daily Mail.

Английские клубы попытаются подписать 18-летнего бельгийца в летнее трансферное окно. «Антверпен» хочет получить за игрока около 20 миллионов фунтов.

Вермеерен — воспитанник «Антверпена». В сезоне-2022/23 он забил 1 гол в 22 матчах за команду.