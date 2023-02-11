Рис Нельсон может бесплатно покинуть «Арсенал» летом

Нападающий «Арсенала» Рис Нельсон может покинуть клуб этим летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры по продлению контракта с 23-летним англичанином застопорились. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2023 года, к игроку проявляют интерес многие европейские клубы.

Сам Нельсон при этом согласен продолжить карьеру в лондонском клубе, однако «канониры» не спешат проводить новый раунд переговоров.

Нельсон — воспитанник «Арсенала», в сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 7 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.