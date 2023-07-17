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Сегодня, 09:27

Магуайр готов уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за лишения капитанской повязки

Мария Гусева
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр готов покинуть клуб после того, как его лишили капитанской повязки.

По данным источника, 30-летний англичанин был разозлен, шокирован и расстроен, когда главный тренер «красных льяволов» Эрик тен Хаг сообщил ему о своем решении. Магуайр понимает, что его время на «Олд Траффорд» подходит к концу.

Сообщается, что защитник готов рассмотреть предложения от «Вест Хэма», «Тоттенхэма» и «Челси», которые проявили к нему интерес.

Действующий контракт Магуайра с «МЮ» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне защитник сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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Источник: The Sun
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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5
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6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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