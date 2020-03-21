«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» объединились для помощи жителям в условиях коронавируса

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что вместе с «Ман Сити» окажет поддержку жителям города.

— «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» будут оказывать поддержку местным продовольственным фондам для удовлетворения возросшего спроса со стороны уязвимых людей в результате пандемии коронавируса, — говорится в заявлении.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.