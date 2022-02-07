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Сегодня, 19:49

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены летом побороться за полузащитника «Вест Хэма» Райса

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может в летнее трансферное окно сменить клуб.

Как сообщает Daily Mail, за 23-летнего футболиста будут бороться «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Вест Хэм» намерен продать полузащитника за большие деньги.

Ранее информировалось, что клуб оценивает Райса в 120 миллионов долларов.

Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Райс сыграл 29 матчей за «Вест Хэм», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/manchester-united-in-estate-sara-asta-con-il-chelsea-per-declan-rice-1643238
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
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 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
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 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
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 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
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16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
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 Уотфорд 21 4 3 14 23-40 15
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
20
 Бернли 19 1 10 8 16-27 13
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

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