«Манчестер Юнайтед» и «Челси» намерены летом побороться за полузащитника «Вест Хэма» Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может в летнее трансферное окно сменить клуб.

Как сообщает Daily Mail, за 23-летнего футболиста будут бороться «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Вест Хэм» намерен продать полузащитника за большие деньги.

Ранее информировалось, что клуб оценивает Райса в 120 миллионов долларов.

Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Райс сыграл 29 матчей за «Вест Хэм», забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.