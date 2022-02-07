«Манчестер Сити» интересуется игроками «Боки Хуниорс» Себальосом и Барко

«Манчестер Сити» проявляет интерес к двум игрокам «Боки Хуниорс», сообщает El Crack Deportivo 6 февраля.

По информации источника, «Манчестер Сити» интересуется 19-летним нападающим Эксекиэль Себальосом и 17-летним защитником Валентин Барко.

Отмечается, что аргентинский клуб не хочет продавать Себальоса и Барко, но в контрактах обоих игроков прописана сумма отступных в размере 20 миллионов долларов.

Если потенциальный покупатель выплатит за нападающего и защитника эту сумму, «Бока Хуниорс» не сможет воспрепятствовать переходу.

В нынешенм сезоне Себальос забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за «Бока Хуниорс». На счету Барко три встречи.