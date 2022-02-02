«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются полузащитником «Вест Хэма» Райсом

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает The Telegraph 1 февраля.

По информации источника, 23-летний англичанин летом 2021 года отклонил два предложения «Вест Хэма» о продлении контракта. Полузащитник хочет перейти в клуб, который борется за трофеи и играет в Лиге чемпионов.

Отмечается, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Лондонский клуб оценивает игрока в 120 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Райс забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Вест Хэм». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 75 миллионов евро.