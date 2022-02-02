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Сегодня, 08:15

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» интересуются полузащитником «Вест Хэма» Райсом

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс может покинуть «Вест Хэм» летом
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна, сообщает The Telegraph 1 февраля.

По информации источника, 23-летний англичанин летом 2021 года отклонил два предложения «Вест Хэма» о продлении контракта. Полузащитник хочет перейти в клуб, который борется за трофеи и играет в Лиге чемпионов.

Отмечается, что Райсом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Лондонский клуб оценивает игрока в 120 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Райс забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 28 матчах за «Вест Хэм». Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 75 миллионов евро.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/02/01/declan-rice-targeted-top-premier-league-clubs-west-ham-face/
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
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38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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