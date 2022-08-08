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Сегодня, 09:11

Сен-Максимен подарил болельщику «Ньюкасла» часы после победы над «Ноттингем Форест»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен подарил болельщику часы Rolex после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 1-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Sport Bible.

После встречи, прошедшей на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, болельщик поджидал 25-летнего француза с флагом Франции.

Нападающий подошел к болельщику, сделал подарок и раписался на флаге.

В прошедшем сезоне Сен-Максимен забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 играх за «Ньюкасл» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.sportbible.com/football/allan-saint-maximin-gifts-watch-to-newcastle-fan-20220807
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 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
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 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
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15
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16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
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6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 2 : 2
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Борнмут – Астон Вилла
 2 : 0
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
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6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 2 : 0
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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6.08 19:30
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7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
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МЮ – Брайтон
 1 : 2
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Вест Хэм – Ман. Сити
 0 : 2
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Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

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И К Ж
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Лидс

 1 0 1
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Тоттенхэм Хотспур

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