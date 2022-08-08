Сен-Максимен подарил болельщику «Ньюкасла» часы после победы над «Ноттингем Форест»

Нападающий «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен подарил болельщику часы Rolex после победы над «Ноттингем Форест» (2:0) в матче 1-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает Sport Bible.

После встречи, прошедшей на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн, болельщик поджидал 25-летнего француза с флагом Франции.

Нападающий подошел к болельщику, сделал подарок и раписался на флаге.