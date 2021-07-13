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«Манчестер Юнайтед» готовит официальное предложение «Реалу» по Варану

22:56
Рафаэль Варан. Фото AFP
Рафаэль Варан. Фото AFP
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, где в его услугах всерьез заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «красных дьяволов» поддерживает контакт с 28-летним французом, предварительно согласовав с ним условия личного соглашения.

«Ман Юнайтед» не скрывает своего желания оформить трансфер, однако официальное предложение по футболисту будет сделано тогда, когда манкунианцы узнают окончательную позицию «Реала».

Варан перебрался в мадридский клуб в 2011 году из французского «Ланса». За это время 28-летний француз в составе испанцев стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал чемпионат Испании, а также Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Варан провел на поле 31 матч, в которых забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Варана в 70 млн евро.

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Иван Шитик все материалы автора

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