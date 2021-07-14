Рэшфорд может пропустить начало сезона из-за операции

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд решил сделать операцию. Как сообщает Telegraph, игрока давно испытывает проблемы с плечом, но ради Евро-2020 он откладывал медицинское вмешательство.

По информации источника, Рэшфорд из-за процедуры восстановления может пропустить около двух месяцев и старт сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне Рэшфорд сыграл в 57 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 15 голевых передач. На Евро-2020 он провел 5 матчей и не реализовал пенальти в серии одиннадцатиметровых в финале против Италии.