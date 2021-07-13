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Капитан «Ниццы» перешел в «Норвич»

17:19
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«Норвич» объявил о трансфере французского полузащитника «Ниццы» Пьера Ле Мелу, сообщает официальный сайт английского клуба.

С 28-летним хавбеком подписали трехлетний контракт до 2024 года. Сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов стерлингов.

В лиге 1 Ле Мелу провел за карьеру 150 матчей. В прошлом сезоне в составе «Ниццы» он провел 33 матча во всех турнирах и забил 5 голов.

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Иван Шитик все материалы автора

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