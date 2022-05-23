«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 50 миллионов евро за Пау Торреса

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает Marcа.

Английский клуб готовы заплатить за 25-летнего футболиста 50 миллионов евро. Игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «МЮ» Эрику тен Хагу.

В текущем сезоне Торрес провел 42 матч за «Вильярреал» во всех турнирах и забил 5 голов.

Контракт футболиста с клубом действует до лета 2024 года.