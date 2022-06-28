«МЮ» готов отпустить Марсьяля, Уан-Биссаку, Теллеса, Байи и Туанзебе летом

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с большим количеством игроком в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, у манкунианского клуба есть предложение на 10 миллионов евро от «Фулхэма» по полузащитнику Андреасу Перейре, который выступал за «Фламенго» на правах аренды.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» разрешил «Фулхэму» общаться с игроком, которого впечатлили планы клуба, изложенные руководством.

При этом Эрик тен Хаг сообщил Перейре, что хотел бы видеть его на предсезонке, но тот предпочел бы перейти в команду, где будет получать регулярную игровую практику.

Также манкунианцы ожидают, что вратарь Дин Хендерсон перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды на сезон, а также что до закрытия трансферного окна клуб покинут еще несколько игроков. «МЮ» готов выслушать предложения по защитникам Эрику Байи, Акселю Туанзебе, Аарону Уан-Биссаке, Алексу Теллесу, а также по нападающему Антони Марсьялю. Но ни по одному из этих игроков конкретных предложений у клуба нет.