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Сегодня, 14:59

«МЮ» готов отпустить Марсьяля, Уан-Биссаку, Теллеса, Байи и Туанзебе летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с большим количеством игроком в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По информации источника, у манкунианского клуба есть предложение на 10 миллионов евро от «Фулхэма» по полузащитнику Андреасу Перейре, который выступал за «Фламенго» на правах аренды.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» разрешил «Фулхэму» общаться с игроком, которого впечатлили планы клуба, изложенные руководством.

При этом Эрик тен Хаг сообщил Перейре, что хотел бы видеть его на предсезонке, но тот предпочел бы перейти в команду, где будет получать регулярную игровую практику.

Также манкунианцы ожидают, что вратарь Дин Хендерсон перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды на сезон, а также что до закрытия трансферного окна клуб покинут еще несколько игроков. «МЮ» готов выслушать предложения по защитникам Эрику Байи, Акселю Туанзебе, Аарону Уан-Биссаке, Алексу Теллесу, а также по нападающему Антони Марсьялю. Но ни по одному из этих игроков конкретных предложений у клуба нет.

Источник: https://www.espn.co.uk/football/soccer-transfers/story/4691134/man-united-transfer-latest-pereira-set-for-fulhamhenderson-closing-in-on-nottingham-forest

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ФК Манчестер Юнайтед
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
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