«МЮ» готов отпустить Марсьяля, Уан-Биссаку, Теллеса, Байи и Туанзебе летом
«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с большим количеством игроком в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
По информации источника, у манкунианского клуба есть предложение на 10 миллионов евро от «Фулхэма» по полузащитнику Андреасу Перейре, который выступал за «Фламенго» на правах аренды.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» разрешил «Фулхэму» общаться с игроком, которого впечатлили планы клуба, изложенные руководством.
При этом Эрик тен Хаг сообщил Перейре, что хотел бы видеть его на предсезонке, но тот предпочел бы перейти в команду, где будет получать регулярную игровую практику.
Также манкунианцы ожидают, что вратарь Дин Хендерсон перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды на сезон, а также что до закрытия трансферного окна клуб покинут еще несколько игроков. «МЮ» готов выслушать предложения по защитникам Эрику Байи, Акселю Туанзебе, Аарону Уан-Биссаке, Алексу Теллесу, а также по нападающему Антони Марсьялю. Но ни по одному из этих игроков конкретных предложений у клуба нет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -