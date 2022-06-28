Габриэл Жезус успешно прошел медосмотр для завершения перехода в «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус в ближайшее время будет представлен в качестве новичка «Арсенала». Он уже успешно прошел медицинское обследование, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Канониры» заплатят за форварда 45 миллионов фунтов, контракт с 25-летним игроком будет действовать до конца июня 2027 года.

Его зарплата, по предварительной информации, составит 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В сезоне-2021/22 Жезус забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 41 матче за «Манчестер Сити».