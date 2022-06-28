Бернд Лено намерен покинуть «Арсенал» этим летом

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено намерен покинуть клуб, сообщает Kicker. Футболист хочет получать больше игрового времени.

Основным претендентом на 30-летнего немца назывался «Фулхэм». Появлялась информация, что «дачники» направят «канонирам» официальное предложение в размере 7 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Лено сыграл в 8 матчах во всех турнирах и пропустил 11 голов. Три раза ему удалось уйти с поля без пропущенных голов.

Этим летом «Арсенал» уже приобрел другого голкипера — вратаря «Нью-Ингленд Революшн» Мэтта Тернера.