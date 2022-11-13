«Манчестер Юнайтед» готов предложить де Хеа новый контракт с зарплатой почти в 4 раза ниже нынешней

Руководство «Манчестер Юнайтед» сообщило вратарю Давиду де Хеа, что ему придется пойти на серьезное снижение зарплаты, если он хочет остаться в команде, сообщает Daily Star.

По данным источника, клуб не будет использовать опцию автоматического продления нынешнего контракта с 31-летним испанцем. В «МЮ» готовы предложить футболисту новое соглашение с зарплатой около 100 тысяч фунтов в неделю. По действующему контракту де Хеа получает 375 тысяч фунтов в неделю.

Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 22 гола в 19 матчах, отыграв 9 встреч на ноль.

Нынешний контракт голкипера действует до конца июня 2023 года.