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Сегодня, 03:09

Артета: «Фанаты «Арсенала» должны наслаждаться лидерством в АПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 16-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0).

«Спасибо болельщикам за поддержку и за то, как они помогли преобразовать этот клуб, спасибо каждому за энергию. Фанаты должны наслаждаться лидерством в АПЛ. Мы продемонстрировали другой уровень зрелости. В первые 20-30 минут мы изо всех сил пытались сломать стиль игры «Вулвс». Мы были намного лучше во втором тайме, были чуть смелее, рисковали, но не позволяли сопернику забегать за спину. Наш командный дух невероятен — без таких личностей мы не были бы в том положении, в котором находимся. Игроки растут день ото дня», — приводит слова Артеты BBC Sport.

После этого матча «Арсенал» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 10 очками — на последней строчке.

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ТБ 2.5

27%

1.84

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1.68

13%

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П1

21%

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Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

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32%

1.88

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28%

1.75

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21%

1.79
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
Микель Артета
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 13 7 2 4 18-19 23
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 13 6 3 4 22-17 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 14 5 4 5 23-24 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
13
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
14
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
15
 Астон Вилла 14 4 3 7 14-21 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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38 тур
12.11 15:30
Ман. Сити – Брентфорд
 1 : 2
12.11 18:00
Борнмут – Эвертон
 3 : 0
12.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 3 : 1
12.11 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 0
12.11 18:00
Тоттенхэм – Лидс
 4 : 3
12.11 18:00
Вест Хэм – Лестер
 0 : 2
12.11 20:30
Ньюкасл – Челси
 1 : 0
12.11 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
13.11 17:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
13.11 19:30
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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