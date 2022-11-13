Артета: «Фанаты «Арсенала» должны наслаждаться лидерством в АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча 16-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:0).

«Спасибо болельщикам за поддержку и за то, как они помогли преобразовать этот клуб, спасибо каждому за энергию. Фанаты должны наслаждаться лидерством в АПЛ. Мы продемонстрировали другой уровень зрелости. В первые 20-30 минут мы изо всех сил пытались сломать стиль игры «Вулвс». Мы были намного лучше во втором тайме, были чуть смелее, рисковали, но не позволяли сопернику забегать за спину. Наш командный дух невероятен — без таких личностей мы не были бы в том положении, в котором находимся. Игроки растут день ото дня», — приводит слова Артеты BBC Sport.

После этого матча «Арсенал» с 37 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 10 очками — на последней строчке.