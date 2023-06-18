«Манчестер Юнайтед» готов предложить 45 миллионов фунтов за Пикфорда

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в голкипере «Эвертона» Джордане Пикфорде, сообщает Daily Star.

По информации источника, манкунианцы готовы предложить за 29-летнего англичанина 45 миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем сезоне Пикфорд провел 37 матчей за «Эвертон» в АПЛ, пропустил 60 мячей и 8 раз отстоял на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.