Канте прошел вторую часть медобследования перед трансфером в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Челси» Н`Голо Канте завершил медицинское обследование перед подписанием сделки о переходе в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, о переходе 32-летнего француза будет объявлено в ближайшие часы. Его контракт с «Челси» истекает в конце июня.

В сезоне-2022/23 Канте провел 9 матчей за «Челси» во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Он пропустил большую часть сезона из-за повреждений.