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Полузащитник Рока перейдет из «Лидса» в «Бетис» на правах аренды

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лидса» Марк Рока может покинуть клуб летом.

Как сообщает Mundo Deportivo, испанец перейдет в «Бетис» на правах аренды. Рока, подписавший контракт с «Лидсом» только прошлым летом, является одним из множества игроков, которые могут покинуть английский клуб этим летом.

26-летний футболист в сезоне-2022/23 сыграл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

По итогам сезона «Лидс» занял 19-е место в АПЛ, набрав 31 очко, и вылетел в чемпионшип.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Лидс
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
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 Челси 38 11 11 16 38-47 44
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 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
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 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
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 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
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