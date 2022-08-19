«Челси» предложит 19 миллионов евро «Барселоне» за Обамеянга. Зарплата футболиста вырастет почти в два раза

«Челси» в ближайшее время может сделать «Барселоне» предложение по переходу нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Как сообщает Sport.es, оно может составить 19 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. При этом оклад форварда по условиям личного контракта вырастет почти в два раза.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотят за 33-летнего габонца 30 миллионов евро.

Обамеянг перешел в «Барселону» в январе 2022 года на правах свободного агента, перед этим он расторг контракт с «Арсеналом». В составе каталонцев форвард забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах.