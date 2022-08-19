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Сегодня, 19:06

«Брайтон» продлил контракт с Уэлбеком до 2024 года

Руслан Минаев
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«Брайтон» продлил контракт нападающего Дэнни Уэлбека до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Дэнни выступал за нас просто на восхитительном уровне, с тех пор как приехал. Он быстро влился в наш коллектив и стал лидером. Он так много дает команде и мы настроены работать с ним и дальше», — сказал главный тренер «Брайона» Грэм Поттер.

В прошедшем сезоне Уэлбек провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что Уэлбк является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Также он успел поиграть за «Арсенал».

Дэнни Уэлбек
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
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Морено Родриго

Морено Родриго

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Габриэл Жезус

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 2
Паскаль Гросс

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Брайтон

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П
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Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

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