«Брайтон» продлил контракт с Уэлбеком до 2024 года

«Брайтон» продлил контракт нападающего Дэнни Уэлбека до 2024 года, сообщает пресс-служба клуба.

«Дэнни выступал за нас просто на восхитительном уровне, с тех пор как приехал. Он быстро влился в наш коллектив и стал лидером. Он так много дает команде и мы настроены работать с ним и дальше», — сказал главный тренер «Брайона» Грэм Поттер.

В прошедшем сезоне Уэлбек провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что Уэлбк является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Также он успел поиграть за «Арсенал».