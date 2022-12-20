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«Вулверхэмптон» договорился с «Атлетико» о переходе Куньи на правах аренды

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Вулверхэмптон» договорился с мадридским «Атлетико» о переходе нападающего Матеуса Куньи.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний футболист перейдет в английский клуб на правах аренды с возможностью выкупа за 40-50 миллионов евро. В ближайшие дни бразильский игрок пройдет медицинское обследование.

Ранее информировалось, что форвардом также интересуются «Челси», «Лесте», «Астон Вилла» и «Арсенал».

Кунья выступает за «Атлетико» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах мадридской команды и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: Фабрицио Романо
Футбол
ФК Атлетико
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
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 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
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 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
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 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
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 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
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 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
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 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
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Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
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