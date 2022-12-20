«Вулверхэмптон» договорился с «Атлетико» о переходе Куньи на правах аренды

«Вулверхэмптон» договорился с мадридским «Атлетико» о переходе нападающего Матеуса Куньи.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 23-летний футболист перейдет в английский клуб на правах аренды с возможностью выкупа за 40-50 миллионов евро. В ближайшие дни бразильский игрок пройдет медицинское обследование.

Ранее информировалось, что форвардом также интересуются «Челси», «Лесте», «Астон Вилла» и «Арсенал».

Кунья выступает за «Атлетико» с августа 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 17 матчах мадридской команды и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.