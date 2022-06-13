«Манчестер Сити» завершил трансфер Холанна. Контракт рассчитан до 2027 года

«Манчестер Сити» презентовал норвежского форварда Эрлина Холанна. 21-летний игрок присоединится к клубу 1 июля после подписания пятилетнего контракта. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

«Я всегда смотрел «Сити», мне нравилось это делать в последние сезоны. Невозможно не восхищаться их стилем игры, это интересно, и они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я», — цитирует Холанна сайт «горожан».

21-летний футболист играл в «Боруссии» с января 2020-го. За два с половиной сезона он забил 86 голов в 89 матчах и отдал 23 результативных паса.