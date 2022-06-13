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Сегодня, 12:09

«Манчестер Сити» завершил трансфер Холанна. Контракт рассчитан до 2027 года

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн.
Фото Сайт «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» презентовал норвежского форварда Эрлина Холанна. 21-летний игрок присоединится к клубу 1 июля после подписания пятилетнего контракта. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

«Я всегда смотрел «Сити», мне нравилось это делать в последние сезоны. Невозможно не восхищаться их стилем игры, это интересно, и они создают много моментов, что идеально подходит для такого игрока, как я», — цитирует Холанна сайт «горожан».

21-летний футболист играл в «Боруссии» с января 2020-го. За два с половиной сезона он забил 86 голов в 89 матчах и отдал 23 результативных паса.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/erling-haaland-manchester-city-transfer-complete-63790702
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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2
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3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
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Норвич – Тоттенхэм
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Тоттенхэм Хотспур

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Мохамед Салах

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Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

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Рис Джеймс

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Челси

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Лестер

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Эзри Конса

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Гранит Джака

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 27 1 9
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