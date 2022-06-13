Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход в команду Эрлина Холанна.

«Мы следили за Эрлином несколько лет, поэтому рады его переходу в клуб. Холанн — огромный талант, он был одним из лучших форвардов Европы на протяжении последних сезонов.

У него необыкновенная результативность, а его игра за «Боруссию» Дортмунд и в особенности выступления в Лиге чемпионов доказали, что он может добиться успеха на самом высоком уровне. У Эрлинна есть все, что мы хотим видеть в нападающем. Уверены, что он сможет преуспеть в этой команде и этой системе", — приводит слова Бегиристайна пресс-служба клуба.

21-летний игрок присоединится к клубу 1 июля. Контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2027 года.