Почеттино может возглавить клуб чемпионата Англии

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино назвал место, в котором хочет продолжить карьеру. В скором времени он официально покинет пост главного тренера «ПСЖ».

По данным The Telegraph, специалист планирует возглавить один из топ-клубов Англии. Однако сначала он намерен взять небольшой перерыв в карьере.

Ранее Почеттино уже работал в Англии, возглавляя «Тоттенхэм».