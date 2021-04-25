«Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Челси» Абрахамом
«Вулверхэмптон» проявляет интерес к нападающему «Челси» Тэмми Абрахамом, сообщает Football Insider.
По информации источника, «волки» будут бороться за 23-летнего англичанина с «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» в летнее трансферное окно.
В сезоне-2020/21 Абрахам провел 31 матч за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро. В феврале сообщалось, что форвард покинет «Челси» по окончании нынешнего сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-wolves-and-aston-villa-race-to-sign-abraham-after-offer-revealed/
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