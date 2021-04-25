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«Вулверхэмптон» интересуется форвардом «Челси» Абрахамом

17:56
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«Вулверхэмптон» проявляет интерес к нападающему «Челси» Тэмми Абрахамом, сообщает Football Insider.

По информации источника, «волки» будут бороться за 23-летнего англичанина с «Астон Виллой» и «Вест Хэмом» в летнее трансферное окно.

В сезоне-2020/21 Абрахам провел 31 матч за «Челси», на его счету 12 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро. В феврале сообщалось, что форвард покинет «Челси» по окончании нынешнего сезона.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-wolves-and-aston-villa-race-to-sign-abraham-after-offer-revealed/

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