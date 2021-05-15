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«Манчестер Сити» установил рекорд Англии, одержав 12 побед подряд в гостях

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«Манчестер Сити» установил рекорд Англии. Фото Twitter
«Манчестер Сити» установил рекорд Англии. Фото Twitter
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«Ньюкасл» дома проиграл «Манчестер Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 3:4.

Таким образом, «горожане» одержали 12-ю победу кряду в гостевых матчах АПЛ. Это новый рекорд для четырех ведущих дивизионов Англии. Ранее «Челси» в 2008 году и «Сити» в 2017 году выдавали победную серию из 11 матчей в гостях.

11 мая «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. На данный момент команда набрала уже 83 очка. «Ньюкасл» с 39 очками идет на шестнадцатом месте в АПЛ.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SkySportsStatto/status/1393309786180096006

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