«Манчестер Сити» установил рекорд Англии, одержав 12 побед подряд в гостях

«Ньюкасл» дома проиграл «Манчестер Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 3:4.

Таким образом, «горожане» одержали 12-ю победу кряду в гостевых матчах АПЛ. Это новый рекорд для четырех ведущих дивизионов Англии. Ранее «Челси» в 2008 году и «Сити» в 2017 году выдавали победную серию из 11 матчей в гостях.

11 мая «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. На данный момент команда набрала уже 83 очка. «Ньюкасл» с 39 очками идет на шестнадцатом месте в АПЛ.