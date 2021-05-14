«Манчестер Сити» в статусе чемпиона Англии одержал победу над «Ньюкаслом»

«Ньюкасл» дома проиграл «Манчестер Сити» в матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 3:4.

В составе хозяев голы забивали защитник Эмиль Крафт, нападающий Жоэлинтон и полузащитник Джозеф Уиллок. У гостей один мяч в сетку ворот отправил защитник Жоау Канселу и хет-триком отметился нападающий Ферран Торрес.

Отметим, вратарь «Манчестер Сити» Скотт Карсон вышел на поле в стартовом составе впервые за 3645 дней.

11 мая «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. На данный момент команда набрала уже 83 очка. «Ньюкасл» с 39 очками идет на шестнадцатом месте в АПЛ.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

36-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 3:4 (2:2)

Голы: Крафт, 25 (1:0). Жоау Канселу, 39 (1:1). Торрес, 42 (1:2). Жоэлинтон, 45 — с пенальти (2:2). Уиллок, 62 (3:2). Торрес, 64 (3:3). Торрес, 66 (3:4).

Нереализованный пенальти: Уиллок, 62 (вратарь)

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес (Гэйл, 88), Ритчи (Льюис, 84), Крафт, Дамметт, Шелви, Альмирон, Уиллок, Сен-Максимен, Мерфи, Жоэлинтон (Ш.Лонгстафф, 84).

«Манчестер Сити»: Карсон, Уокер, Аке, Жоау Канселу (Менди, 74), Гарсия, Гюндоган, Эрнандес, Стерлинг, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Торрес.

Предупреждения: Ритчи, 36. Эрнандес, 44. Жоау Канселу, 56. Шелви, 59.

Судья: Френд (Англия).

14 мая. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».