Гвардьола хочет использовать Торреса на позиции нападающего

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола после победы над «Ньюкаслом» в 36-м туре чемпионата Англии (4:3) отметил игру Феррана Торреса. 21-летний испанец оформил хет-трик.

«Невероятные цифры и голы в его первом сезоне в премьер-лиге. Он еще молодой, но уже решаает исходы матчей. Этого парня покупали в качестве вингера, но, возможно, нам стоит задуматься о переводе его на позицию нападающего. Он хороший игрок», — цитирует BBC Гвардьолу.