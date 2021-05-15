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Гвардьола хочет использовать Торреса на позиции нападающего

01:40
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола после победы над «Ньюкаслом» в 36-м туре чемпионата Англии (4:3) отметил игру Феррана Торреса. 21-летний испанец оформил хет-трик.

«Невероятные цифры и голы в его первом сезоне в премьер-лиге. Он еще молодой, но уже решаает исходы матчей. Этого парня покупали в качестве вингера, но, возможно, нам стоит задуматься о переводе его на позицию нападающего. Он хороший игрок», — цитирует BBC Гвардьолу.

Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Сити

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