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Сегодня, 18:30

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ «Ноттингем Форест» — «МЮ» начнется в 20.30 мск 30 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Тренер Эрик тен Хаг (слева) и футболист Расмус Хойлунн.
Эрик тен Хаг (слева) и Расмус Хойлунн.
Фото Reuters

30 декабря «Ноттингем Форест» дома на стадионе «Сити Граунд» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры АПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. «МЮ» тренера Эрика тен Хага находится на седьмой строчке с 31 баллом.

В последний раз команды играли друг с другом 26 августа 2023 года. Тогда «МЮ» дома победил «Ноттингем» со счетом 3:2 в третьем туре АПЛ.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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Неделя

«Челси» обыграл «Лутон» благодаря дублю Палмера
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 15:30
Лутон Таун – Челси
 2 : 3
30.12 18:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
30.12 18:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.12 18:00
Ман. Сити – Шеффилд Юн.
 - : -
30.12 18:00
Вулверхэмптон – Эвертон
 - : -
30.12 20:30
Нот. Форест – МЮ
 - : -
31.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
31.12 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
1.01 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
2.01 22:30
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 15 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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