30 декабря «Ноттингем Форест» дома на стадионе «Сити Граунд» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события игры АПЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 17 очками. «МЮ» тренера Эрика тен Хага находится на седьмой строчке с 31 баллом.

В последний раз команды играли друг с другом 26 августа 2023 года. Тогда «МЮ» дома победил «Ноттингем» со счетом 3:2 в третьем туре АПЛ.

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