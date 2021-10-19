«Манчестер Сити» готов отпустить Стерлинга в «Барселону» за 80 миллионов евро

«Барселона» хочет приобрести игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, но испанскому клубу будет сложно осуществить трансфер, сообщает Marca.

По данным источника, «горожане» просят у каталонцев 80 миллионов евро за трансфер англичанина. «Барселона» из-за финансовых проблем не может столько заплатить «Сити».