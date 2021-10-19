«Манчестер Сити» готов отпустить Стерлинга в «Барселону» за 80 миллионов евро
«Манчестер Сити» просит за Стерлинга 80 миллионов евро
08:40
«Барселона» хочет приобрести игрока «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, но испанскому клубу будет сложно осуществить трансфер, сообщает Marca.
По данным источника, «горожане» просят у каталонцев 80 миллионов евро за трансфер англичанина. «Барселона» из-за финансовых проблем не может столько заплатить «Сити».
Контракт 26-летнего полузащитника с «Ман Сити» истекает в 2023 году. В текущем сезоне он провел 10 матчей за команду и забил 1 мяч при 1 голевой передаче.
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