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Сегодня, 10:02

«Манчестер Сити» продлит контракт с Альваресом со значительным повышением зарплаты

Руслан Минаев
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«Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с нападающим Хулианом Альваресом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение продлят до лета 2028 года со значительным повышением зарплаты.

Действующий контракт 23-летнего аргентинца истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что с Альваресом связывалась «Барселона».

В этом сезоне на счету форварда 10 голов и 3 результативные передачи в 31 матче.

ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 26 20 3 3 59-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 25 15 4 6 41-35 49
4
 Тоттенхэм 27 15 3 9 49-37 48
5
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
6
 Ньюкасл 24 10 11 3 35-17 41
7
 Брайтон 24 11 6 7 45-31 39
8
 Фулхэм 26 11 6 9 38-34 39
9
 Брентфорд 25 9 11 5 40-33 38
10
 Челси 26 10 7 9 27-26 37
11
 Астон Вилла 25 10 4 11 31-38 34
12
 Кр. Пэлас 26 6 9 11 21-33 27
13
 Вулверхэмптон 26 7 6 13 19-35 27
14
 Нот. Форест 26 6 8 12 21-47 26
15
 Эвертон 27 6 7 14 20-38 25
16
 Лестер 26 7 3 16 37-46 24
17
 Борнмут 26 6 6 14 25-51 24
18
 Вест Хэм 25 6 5 14 23-33 23
19
 Лидс 26 5 8 13 31-42 23
20
 Саутгемптон 25 6 3 16 20-41 21
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.03 15:30
Борнмут – Ливерпуль
 1 : 0
11.03 18:00
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
11.03 18:00
Лидс – Брайтон
 2 : 2
11.03 18:00
Лестер – Челси
 1 : 3
11.03 18:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 3 : 1
11.03 20:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 0 : 1
12.03 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
12.03 17:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
12.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
12.03 19:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 20
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 15
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 24 1 6
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 18 1 5
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 24 1 4
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