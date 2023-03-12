«Манчестер Сити» продлит контракт с Альваресом со значительным повышением зарплаты
«Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с нападающим Хулианом Альваресом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, соглашение продлят до лета 2028 года со значительным повышением зарплаты.
Действующий контракт 23-летнего аргентинца истекает летом 2027 года.
Ранее сообщалось, что с Альваресом связывалась «Барселона».
В этом сезоне на счету форварда 10 голов и 3 результативные передачи в 31 матче.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|
8
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|
9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|15:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Лидс – Брайтон
|2 : 2
|11.03
|18:00
|
Лестер – Челси
|1 : 3
|11.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|3 : 1
|11.03
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|0 : 1
|12.03
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|12.03
|17:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|12.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|24
|1
|4
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