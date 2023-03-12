«Манчестер Сити» продлит контракт с Альваресом со значительным повышением зарплаты

«Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с нападающим Хулианом Альваресом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение продлят до лета 2028 года со значительным повышением зарплаты.

Действующий контракт 23-летнего аргентинца истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось, что с Альваресом связывалась «Барселона».

В этом сезоне на счету форварда 10 голов и 3 результативные передачи в 31 матче.