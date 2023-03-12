Конте: «Для «Тоттенхэма» финишировать в первой четверке — все равно что выиграть АПЛ»
Конте рассказал, что думает о турнирном положении «Тоттенхэма»
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает о турнирном положении своей команды после матча 27-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (3:1).
«Для нас финишировать в первой четверке равносильно победе в АПЛ. Это случилось в прошлом сезоне, и я говорил, что это чудо. В этом сезоне будет намного сложнее, в гонке участвует много команд, и на данный момент доступно только одно место», — цитирует Конте Reuters.
«Тоттенхэм» занимает четвертое место в АПЛ, набрав 48 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|
8
|Фулхэм
|26
|11
|6
|9
|38-34
|39
|
9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.03
|15:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|1 : 0
|11.03
|18:00
|
Лидс – Брайтон
|2 : 2
|11.03
|18:00
|
Лестер – Челси
|1 : 3
|11.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|3 : 1
|11.03
|20:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|0 : 1
|12.03
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|12.03
|17:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|12.03
|17:00
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|12.03
|19:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|24
|1
|4
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