Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал, что думает о турнирном положении своей команды после матча 27-го тура АПЛ с «Ноттингемом» (3:1).

«Для нас финишировать в первой четверке равносильно победе в АПЛ. Это случилось в прошлом сезоне, и я говорил, что это чудо. В этом сезоне будет намного сложнее, в гонке участвует много команд, и на данный момент доступно только одно место», — цитирует Конте Reuters.