«Манчестер Сити» продлил контракт с Эдерсоном до 2026 года
«Манчестер Сити» продлил контракт с вратарем Эдерсоном на пять лет, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт бразильца с 28-летним игроком рассчитан до лета 2026 года. Прошлое соглашение действовало до лета 2025 года.
Футболист перешел в «Манчестер Сити» из «Бенфики» в 2017 году. За это время он провел за клуб 195 матчей, из которых 94 отстол «на ноль».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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