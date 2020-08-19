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«Манчестер Сити» продлил аренду Карсона

23:35
Скотт Карсон. Фото ФК «Манчестер Сити».
Скотт Карсон. Фото ФК «Манчестер Сити».
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Голкипер Скотт Карсон останется в «Манчестер Сити». «Горожане» договорились с «Дерби Каунти» о продлении срока аренды 34-летнего голкипера еще на один сезон, сообщает сайт «Сити».

Карсон провел в «Ман Сити» прошлый сезон также на правах аренды. Однако он не сыграл ни одного матча за «горожан».

За свою карьеру он выступал за «Лидс», «Ливерпуль», «Шеффилд Уэнсдей», «Чарльтон», «Астон Виллу», «Вест Бромвич», «Бурасспор» и «Уиган».

В его активе также 5 матчей за сборную Англии.

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