О'Нил может возглавить «Вулверхэмптон», если Лопетеги покинет клуб

Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги может покинуть клуб, сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 56-летний испанский специалист недоволен состоянием команды перед началом сезона АПЛ.

По информации источника, руководство «Вулверхэмптона» рассматривает кандидатуру Гари О'Нила на замену Лопетеги. В клубе считают, что английский специалист сможет поднять моральный дух игроков.

Последним местом работы О'Нила был «Борнмут», который 40-летний тренер покинул в июне этого года.