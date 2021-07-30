«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Эдерсоном

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с вратарем Эдерсоном, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» хотят продлить соглашение с 27-летним бразильцем на три года. Сообщается, что клуб хочет подписать долгосрочные контракты с ключевыми футболистами команды. Нынешний контракт Эдерсона с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2025 года.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 48 матчей за «горожан» и пропустил 33 гола, отыграв 26 игр на ноль.