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«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с Эдерсоном

09:25
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«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с вратарем Эдерсоном, сообщает The Athletic.

По информации источника, «горожане» хотят продлить соглашение с 27-летним бразильцем на три года. Сообщается, что клуб хочет подписать долгосрочные контракты с ключевыми футболистами команды. Нынешний контракт Эдерсона с «Манчестер Сити» действует до конца июня 2025 года.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист провел 48 матчей за «горожан» и пропустил 33 гола, отыграв 26 игр на ноль.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2736405/2021/07/28/ederson-set-for-seven-year-deal-as-manchester-city-target-more-new-contracts-for-key-players/

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Иван Торопцев все материалы автора

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