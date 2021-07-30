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«Манчестер Юнайтед» представил гостевой комплект формы на сезон-2021/22

11:33
Джейдон Санчо в новом гостевом комплекте формы «Манчестер Юнайтед». Фото Instagram
Джейдон Санчо в новом гостевом комплекте формы «Манчестер Юнайтед». Фото Instagram
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«Манчестер Юнайтед» презентовал гостевой комплект формы на новый сезон.

Форма выполнена в бело-голубых цветах. На футболке белого цвета изображены узоры голубого цвета, шорты полностью синего цвета.

Сезон-2021/22 начнется для «Манчестер Юнайтед» 14 августа с домашнего матча против «Лидса» в рамках 1-го тура АПЛ. Первую выездную встречу в сезоне «красные дьяволы» проведут во 2-м туре чемпионата Англии против «Саутгемптона», игра состоится 22 августа.

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Иван Торопцев все материалы автора

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