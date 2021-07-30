Виргил ван Дейк счастлив вернуться в футбол спустя 9 месяцев

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рад возвращению на поле. Он принял участие в товарищеском матче с «Гертой» (3:4), выйдя на поле на 69-й минуте.

«285 дней назад я начал возвращение к футболу. Трудно выразить то, что я чувствую, но для меня важно сказать, что чувствую себя счастливым, получив поддержку стольких невероятных людей. Хирург, мои физиотерапевты, тренеры и персонал, которые были со мной в моем углу с первого дня. Моим товарищам по команде за то, что они давали мне энергию и держали голову вверх. Болельщикам за их любовь, поддержку и ободрение. И, прежде всего, моя семья, потому что без них я был бы никем. Всем спасибо. Работа не прекращается. Это только начало. Продолжаем двигаться вперед», — написал ван Дейк в Instagram.

30-летний голландец сыграл за «Ливерпуль» впервые с октября 2020 года. 9 месяцев назад в матче 5-го тура АПЛ сезона-2020/21 с «Эвертоном» (2:2) он получил серьезную травму связок колена.