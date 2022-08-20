«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» о трансфере Силвы за 80 миллионов евро

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «ПСЖ» о трансфере полузащитника Бернарду Силвы.

По данным AS, парижский клуб предлагал 80 миллионов евро за 28-летнего игрока, но англичане ответили отказом. Ожидается, что в ближайшие дни «ПСЖ» сделает новое предложение с улучшенными условиями.

Также утверждается, что «Барселона» выйдет из борьбы за подписание Силвы, поскольку все еще не смогла продать Френки де Йонга.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не намерен продавать португальского полузащитника.

Бернарду Силва выступает за «Сити» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.