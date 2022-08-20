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20 августа, 23:51

«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» о трансфере Силвы за 80 миллионов евро

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Сити» отклонил первое предложение «ПСЖ» о трансфере полузащитника Бернарду Силвы.

По данным AS, парижский клуб предлагал 80 миллионов евро за 28-летнего игрока, но англичане ответили отказом. Ожидается, что в ближайшие дни «ПСЖ» сделает новое предложение с улучшенными условиями.

Также утверждается, что «Барселона» выйдет из борьбы за подписание Силвы, поскольку все еще не смогла продать Френки де Йонга.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не намерен продавать португальского полузащитника.

Бернарду Силва выступает за «Сити» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 3 матчах и не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/el-city-rechaza-80-millones-del-psg-por-bernardo-silva-n/

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Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
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Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

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26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

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Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 3 3 0 0 9-2 9
2
 Тоттенхэм 3 2 1 0 7-3 7
3
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-0 6
4
 Фулхэм 3 1 2 0 5-4 5
5
 Ньюкасл 2 1 1 0 2-0 4
6
 Лидс 2 1 1 0 4-3 4
7
 Саутгемптон 3 1 1 1 5-7 4
8
 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
9
 Брентфорд 3 1 1 1 8-5 4
10
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 4-4 4
11
 Челси 2 1 1 0 3-2 4
12
 Нот. Форест 3 1 1 1 2-3 4
13
 Борнмут 3 1 0 2 2-7 3
14
 Астон Вилла 3 1 0 2 3-6 3
15
 Ливерпуль 2 0 2 0 3-3 2
16
 Вулверхэмптон 3 0 1 2 1-3 1
17
 Эвертон 3 0 1 2 2-4 1
18
 Лестер 3 0 1 2 5-8 1
19
 МЮ 2 0 0 2 1-6 0
20
 Вест Хэм 2 0 0 2 0-3 0
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
20.08 17:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 3 : 1
20.08 17:00
Эвертон – Нот. Форест
 1 : 1
20.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 3 : 2
20.08 17:00
Лестер – Саутгемптон
 1 : 2
20.08 19:30
Борнмут – Арсенал
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Лидс – Челси
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21.08 16:00
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